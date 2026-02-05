الخميس   
   05 02 2026   
   16 شعبان 1447   
   بيروت 20:25
    السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يدعو اليمنيين إلى خروج مليوني يوم غد الجمعة دعما لفلسطين ولبنان والجمهورية الإسلامية في إيران

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      تقرير مصور | الإعلان عن المرحلة الثانية من بدل الإيواء

      المديرية العامة للدفاع المدني : انتهاء العطل التقني الذي طرأ على رقم الطوارئ ١٢٥ التابع لغرفة عملياتنا المركزية وعودة الرقم إلى العمل بشكل طبيعي

      السيد الحوثي: الجرائم ضد الشعب الفلسطيني لا يجوز أن تتحول إلى مشاهد عادية وإلا فسيكون حال بقية الشعوب كذلك

