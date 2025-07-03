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   03 07 2025   
   7 محرم 1447   
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    انتشال شهداء جثامين متفحمة جراء قصف طائرات الاحتلال، مدرسة مصطفى حافظ التي تؤوي نازحين، في حي الرمال غرب مدينة غزة