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تحقيق لصحيفة “الغارديان” البريطانية: الحفرة الكبيرة التي خلفها الانفجار تعد دليلا على استخدام قنبلة كبيرة وقوية مثل MK-82، واستخدامها قد يشكل جريمة حرب