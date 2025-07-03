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   7 محرم 1447   
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    تحقيق لصحيفة “الغارديان” البريطانية: الحفرة الكبيرة التي خلفها الانفجار تعد دليلا على استخدام قنبلة كبيرة وقوية مثل MK-82، واستخدامها قد يشكل جريمة حرب