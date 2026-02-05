احتفال بذكرى ولادة الإمام المهدي (عج) في مجمع الإمام المجتبى (ع)

بمناسبة ولادة الامام المهدي (عج)، أقام حزب الله-شعبة المجتبى، احتفالا حاشداً في مجمع الإمام المجتبى (ع) في السان تيريز، بحضور إمام المجمع الشيخ خليل رزق، وعدد من الفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، الجرحى، وجمع من الأهالي.

افتتح الاحتفال بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم كانت كلمة للشيخ رزق تحدث فيها عن المناسبة، ثم قدمت فرقة المنشد اسماعيل عباس باقة من التواشيح الدينية.

وفي الختام جرى سحب قرعة للفائزين بالمسابقة الثقافية التي أطلقت بهذه المناسبة، وتم توزيع الهدايا من بينها زيارتين إلى الأماكن المقدسة في العراق.

المصدر: اعلام بيروت