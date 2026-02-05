الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 32 فلسطينياً بالضفة المحتلة بينهم نائب سابق وطفل

اعتقل جيش الاحتلال، فجر اليوم الخميس، 32 فلسطينيًا في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، بينهم طفل ونائب سابق في المجلس التشريعي وأسرى محررون، في إطار حملة اعتقالات واسعة رافقتها مداهمات لمنازل الفلسطينيين وتخريب محتوياتها.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى، في بيان، أن “من بين المعتقلين النائب السابق حاتم قفيشة من محافظة الخليل، إضافة إلى أسرى محررون”، مشيرًا إلى أن “هذه الحملات تعكس استمرار استخدام الاعتقال كأداة للقمع والعقاب الجماعي، خصوصًا بحق الأطفال والمحررين والنواب المنتخبين”.

وتأتي هذه الاعتقالات ضمن سلسلة اعتداءات صهيونية متواصلة في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شملت القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يرى الفلسطينيون أنه يمهد لضم الضفة الغربية المحتلة رسميًا.

وأدت الاعتداءات الصهيونية في الضفة إلى استشهاد أكثر من 1112 فلسطينيًا، وإصابة نحو 11,500 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف شخص منذ بداية التصعيد.

المصدر: وكالة الأناضول