الأربعاء   
   03 07 2025   
   6 محرم 1447   
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    وسائل اعلام فلسطينية: غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين في شارع الإسطبل بالمواصي غرب خان يونس