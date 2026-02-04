الأربعاء   
    السيد الحوثي: نتوجه بخالص العزاء وأصدق المواساة إلى أسرة السيد نصرالله وأقاربه الأعزاء وإلى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وإلى كافة منتسبي حزب الله وحركة أمل

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي ربيع بنات: اياكم والمس بالمقاومة وسلاحها ولايجاد صيغة جامعة لاستراتيجية دفاع وطني

      بدء فعاليات التجمع الجماهيري امام مبنى الاسكوا في بيروت تنديدا بالعدوان الصهيوني ودعما للمقاومة

      مراسل المنار: تعرض اطراف بلدة راشيا الفخار لقصف مدفعي إسرائيلي

