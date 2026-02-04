السيد الحوثي: رحيل السيد عبدالكريم جاء بعد حياة عامرة بالتقوى والاستقامة وبناء أسرة تفرع منها شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصرالله بما حقق الله على يديه للإسلام من خير ونصر ومآثر