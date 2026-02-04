وفد روسي رفيع المستوى يزور دمشق

وصل وفد روسي رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك بيفكوروف إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع السورية.

وأوضحت الوزارة أن “رئيس هيئة الأركان العامة السورية اللواء علي النعسان استقبل الوفد الروسي في دمشق”، مشيرةً إلى أن الزيارة ستستمر عدة أيام، “وستُركز على تطوير التعاون العسكري الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة لسوريا وروسيا”.

وتأتي هذه الزيارة في سياق تأكيد روسيا المتواصل على “دعمها لسوريا خلال مرحلة ما بعد الحرب، خاصة في المجالات الاقتصادية والأمنية”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد شددت في وقت سابق على أن دمشق لا تزال «شريكاً تقليدياً ومهماً» لموسكو في الشرق الأوسط، مؤكدة الاستعداد لتقديم الدعم اللازم خلال المرحلة الانتقالية، ومساعدة الشعب السوري في تجاوز التحديات الراهنة.

وفي الـ28 من الشهر الفائت، أجرى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع زيارة رسمية إلى موسكو التقى خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي أشار إلى تطور في العلاقات بين روسيا وسوريا.

المصدر: سانا