    رويترز: الشرطة الفرنسية تداهم مكاتب شركة “إكس” المملوكة لـ”إيلون ماسك” في باريس في إطار تحقيق مستمر منذ عام بشأن الاشتباه في إساءة استخدام الخوارزميات وقيام المنصة أو مسؤوليها التنفيذيين باستخراج بيانات المستخدمين بشكل وصفته بـ”المخادع”

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مستشفى الهلال الميداني: 8 مصابين في قصف على خيام تؤوي نازحين بمواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

      الدفاع المدني بغزة: طواقمنا تهرع بعد استهداف خيمة قرب مسجد البشير غرب كلية الرباط بمحافظة خان يونس

      إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة

