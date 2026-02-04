الأربعاء   
   04 02 2026   
   15 شعبان 1447   
   بيروت 11:43
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الرئيس عون: هذه الممارسات الخطيرة تفرض على المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المعنية أن تتحمل مسؤولياتها لوقف هذه الاعتداءات وحماية السيادة اللبنانية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مستشفى الهلال الميداني: 8 مصابين في قصف على خيام تؤوي نازحين بمواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

      مستشفى الهلال الميداني: 8 مصابين في قصف على خيام تؤوي نازحين بمواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

      الدفاع المدني بغزة: طواقمنا تهرع بعد استهداف خيمة قرب مسجد البشير غرب كلية الرباط بمحافظة خان يونس

      الدفاع المدني بغزة: طواقمنا تهرع بعد استهداف خيمة قرب مسجد البشير غرب كلية الرباط بمحافظة خان يونس

      إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة

      إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة