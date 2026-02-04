رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون: قيام الطائرات “الإسرائيلية” برش مبيدات سامة على الأراضي والبساتين في عدد من القرى الجنوبية الحدودية انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية وجريمة بيئية وصحية بحق المواطنين اللبنانيين وأرضهم