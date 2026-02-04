الأربعاء   
   04 02 2026   
   15 شعبان 1447   
   بيروت 06:41
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    أكسيوس: من المتوقع أن تنعقد المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عمان الجمعة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال تعتقل 31 فلسطينيا من بلدة برقة شمال غربي نابلس

      قوات الاحتلال تعتقل 31 فلسطينيا من بلدة برقة شمال غربي نابلس

      4 شهداء بينهم طفلة إثر قصف مدفعي للاحتلال استهدف حيي الزيتون والتفاح شرقي مدينة غزة

      4 شهداء بينهم طفلة إثر قصف مدفعي للاحتلال استهدف حيي الزيتون والتفاح شرقي مدينة غزة

      وزارة الحرب الأمريكية: وزارة الخارجية توافق على صفقة بيع عسكرية أجنبية محتملة للسعودية تشمل دعم استدامة تشغيل طائرات F-15 ومعدات ذات صلة

      وزارة الحرب الأمريكية: وزارة الخارجية توافق على صفقة بيع عسكرية أجنبية محتملة للسعودية تشمل دعم استدامة تشغيل طائرات F-15 ومعدات ذات صلة