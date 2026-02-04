الأربعاء   
   04 02 2026   
   15 شعبان 1447   
   بيروت 04:54
    عاجل

    قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحام قرية برقة شمال غرب مدينة نابلس، وتحول منزلًا إلى ثكنة عسكرية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزارة الحرب الأمريكية: وزارة الخارجية توافق على صفقة بيع عسكرية أجنبية محتملة للسعودية تشمل دعم استدامة تشغيل طائرات F-15 ومعدات ذات صلة

      رويترز: أمريكا تندد بطرد جنوب أفريقيا دبلوماسياً إسرائيلياً

      قوات الاحتلال تعتقل شابًا خلال اقتحام شارع فطاير في نابلس شمالي الضفة الغربية

