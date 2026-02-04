الأربعاء   
   04 02 2026   
   15 شعبان 1447   
   بيروت 03:04
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    وصول دفعة جديدة من العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوّات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات خلال اقتحام بلدة برقة، شمال غرب نابلس

      قوّات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات خلال اقتحام بلدة برقة، شمال غرب نابلس

      قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس، شمال الضفة الغربية

      قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس، شمال الضفة الغربية

      وسائل إعلام أوكرانية تتحدث عن وقوع انفجارات في مقاطعة أوديسا وفي الجزء الذي لا تزال تسيطر عليه قوات كييف في مقاطعة زابوروجيا وسط تحذيرات من غارات جوية

      وسائل إعلام أوكرانية تتحدث عن وقوع انفجارات في مقاطعة أوديسا وفي الجزء الذي لا تزال تسيطر عليه قوات كييف في مقاطعة زابوروجيا وسط تحذيرات من غارات جوية