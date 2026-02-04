الأربعاء   
   04 02 2026   
   15 شعبان 1447   
   بيروت 03:04
    عاجل

    إصابات جراء قصف مدفعي للاحتلال وإطلاق النار شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوّات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات خلال اقتحام بلدة برقة، شمال غرب نابلس

      قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس، شمال الضفة الغربية

      وصول دفعة جديدة من العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

