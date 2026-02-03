حماس: ما تعرض له العائدون من أبناء الشعب الفلسطيني إلى قطاع غزة عبر معبر رفح من سوء معاملة وتنكيل وابتزاز متعمد على أيدي قوات الاحتلال الصهيوني يشكل سلوكا فاشيا وإرهابا منظما يندرج في سياق سياسات العقاب الجماعي