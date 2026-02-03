الثلاثاء   
   03 02 2026   
   14 شعبان 1447   
   بيروت 21:01
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    حماس: ما تعرض له العائدون من أبناء الشعب الفلسطيني إلى قطاع غزة عبر معبر رفح من سوء معاملة وتنكيل وابتزاز متعمد على أيدي قوات الاحتلال الصهيوني يشكل سلوكا فاشيا وإرهابا منظما يندرج في سياق سياسات العقاب الجماعي

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      نواب يقدمون مشروع قانون لتثبيت المدرسين في التعليم الأساسي

      نواب يقدمون مشروع قانون لتثبيت المدرسين في التعليم الأساسي

      نواف سلام يطالب الدول العربية بدعم الجيش اللبناني

      نواف سلام يطالب الدول العربية بدعم الجيش اللبناني

      النائب فضل الله: قوة المقاومة هي من قوة شعبها القادر على التصدي

      النائب فضل الله: قوة المقاومة هي من قوة شعبها القادر على التصدي