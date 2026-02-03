أوزبكستان تعلن زيادة كبيرة في إنتاج اليورانيوم وتخطط لتطوير مناجم جديدة

أعلنت الخدمة الصحفية للرئاسة الأوزبكية أن أوزبكستان زادت إنتاجها السنوي من اليورانيوم إلى سبعة آلاف طن في 2025، وهو رقم يفوق بكثير التقديرات السابقة. وأوضحت أن البلاد تخطط لتطوير أربعة مناجم جديدة هذا العام لتعزيز الإنتاج.

وجاء في التقرير، الذي يمثل أول كشف رسمي عن بيانات إنتاج اليورانيوم في أوزبكستان، أن احتياطيات اليورانيوم تصل إلى 139 ألف طن. وتشكل هذه البيانات زيادة كبيرة مقارنة بتقديرات سابقة لوكالة الطاقة الذرية الأوزبكية، التي كانت تشير إلى هدف إنتاج أكثر من 4200 طن في 2025.

ووفقًا لاستراتيجية التنمية الوطنية، تهدف أوزبكستان إلى رفع إنتاج اليورانيوم إلى 7200 طن سنويًا بحلول عام 2030.

وقال أورال يوسوبوف، نائب وزير التعدين والجيولوجيا، للتلفزيون الرسمي إن أحد المشاريع الكبرى بتكلفة 150 مليون دولار من المتوقع أن يبدأ إنتاج اليورانيوم في وقت قريب، ربما في يوليو المقبل.

المصدر: رويترز