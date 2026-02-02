الإثنين   
    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية برقا شرق رام الله في الضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      المشاط أبرق معزّيا بوالد السيد نصر الله

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تُطلق الرصاص الحي خلال المواجهات مع الشبان الفلسطينيين في قرية كفر مالك شمال شرق رام الله بالضفة المحتلة

      مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف للمرة الثانية أحد الأحياء المأهولة في بلدة بليدا بجنوب لبنان

