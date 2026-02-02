رابطة الشغيلة: لتعليق الحكومة المشاركة في الميكانيزم حتى التزام العدو بوقف الاعتداءات والانسحاب واطلاق الاسرى

اكدت رابطة “الشغيلة” في لبنان ان “الادعاءات الإسرائيلية بوجود بنى عسكرية في الأبنية السكنية التي تُسوى بالأرض هي ذرائع واهية تكذبها الوقائع الميدانية، فالمباني المستهدفة انما هي بيوت مدنية مأهولة، ومؤسسات تجارية، ودور عبادة”.

وقالت في بيان “إن لبنان، الذي التزم بكافة بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار 1701، يرى في استمرار الغارات خرقا فاضحا لروح وجوهر الاتفاق” مشددة على “ان التزام لبنان بالهدوء لا يجب ان يعني القبول باستباحة دمائنا وأرزاقنا. وعليه، يجب ان يتم الاعلان بوضوح أن مسار التفاوض لا يمكن أن يستمر تحت النار والدمار الممنهج”.

ودعت “الحكومة اللبنانية إلى تعليق مشاركتها في اجتماعات “آلية التنسيق الميكانيزم” الدولية، إلى حين صدور التزام اسرائيلي حاسم ومراقب بوقف كل الاعتداءات على جميع الاراضي اللبنانية والتأكيد على أن لا بحث في أي امر قبل انسحاب العدو الكامل من كافة النقاط والمناطق اللبنانية المحتلة وجدول زمني واضح لإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين من سجون الاحتلال، والتزام واضح من المجتمع الدولي بالبدء الفوري في تمويل إعادة إعمار ما دمره العدوان”.