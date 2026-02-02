الإثنين   
   02 02 2026   
   13 شعبان 1447   
   بيروت 17:57
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    القناة 12 العبرية: نتنياهو طلب إلغاء شهادته غدًا في المحاكمة بسبب “اجتماعات سياسية هامة”

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      رابطة الشغيلة: لتعليق الحكومة المشاركة في الميكانيزم حتى التزام العدو بوقف الاعتداءات والانسحاب واطلاق الاسرى

      رابطة الشغيلة: لتعليق الحكومة المشاركة في الميكانيزم حتى التزام العدو بوقف الاعتداءات والانسحاب واطلاق الاسرى

      مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف أحد الأحياء المأهولة في بلدة بليدا جنوبي لبنان

      مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف أحد الأحياء المأهولة في بلدة بليدا جنوبي لبنان

      بالصور والفيديو | تعرف على فقيد الجهاد والمقاومة “الحاج مالك”

      بالصور والفيديو | تعرف على فقيد الجهاد والمقاومة “الحاج مالك”