الأربعاء   
   02 07 2025   
   6 محرم 1447   
   بيروت 18:36
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    إعلام العدو: مقتل جندي وإصابة 5 في 3 عمليات إطلاق نار في غزة اليوم