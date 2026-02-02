الإثنين   
    تقارير مصورة

    تقرير مصور | تواصل فعاليات معرض بغداد الدولي في دورته التاسعة والأربعين

    في العراق تتواصل فعاليات معرض بغداد الدولي في نسخته التاسعة والاربعين.

    تقرير: علي حمزة

    كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

    مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يستهدف المنزل المهدد في عين قانا جنوب لبنان

    مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يستهدف المنزل المهدد في كفرتبنيت جنوب لبنان

    مرسوم رئاسي ينظم مواعيد الانتخابات النيابية في الداخل والخارج

