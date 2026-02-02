مرسوم رئاسي ينظم مواعيد الانتخابات النيابية في الداخل والخارج

وقّع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار المرسوم رقم 2438، الذي يدعو بموجبه الهيئات الناخبة في جميع الدوائر اللبنانية لإنتخاب أعضاء مجلس النواب لعام 2026، وفق أحكام القانون رقم 44 الصادر بتاريخ 17 حزيران 2017 وتعديلاته، ولا سيما المواد 41 و42 و88 و111 و118 منه.

ويحدد المرسوم مواعيد الاقتراع على النحو التالي: اللبنانيون المقيمون في لبنان سيجرون اقتراعهم يوم الأحد 10 أيار 2026، فيما يشارك الموظفون المعنيون بالعملية الانتخابية يوم الخميس 7 أيار 2026.

أما اللبنانيون غير المقيمين في الخارج فسيتمكنون من التصويت في دول مختلفة وفق جدول مواعيد محدد، حيث سيجري الاقتراع يوم الأحد 3 أيار 2026 في عدد من الدول تشمل فرنسا، كندا، الولايات المتحدة الأميركية، ألمانيا، الإمارات، أستراليا، كوت ديفوار، المملكة المتحدة، السويد، بلجيكا، سويسرا، نيجيريا، إيطاليا، البرازيل، الغابون، غانا، الكونغو الديمقراطية، فنزويلا، إسبانيا، هولندا، قبرص، بنين، الكونغو، السنغال، رومانيا، أنغولا، توغو، زامبيا، سيراليون، الدانمارك، المكسيك، لوكسمبورغ، روسيا، تركيا، النمسا، ليبيريا، غينيا، أيرلندا، جنوب أفريقيا، الكاميرون، بوركينافاسو.

في حين سيجري اقتراع اللبنانيين غير المقيمين في المملكة العربية السعودية، قطر، الكويت، إيران، عمان، البحرين، ومصر يوم الجمعة 1 أيار 2026.

وصدرت هذه الدعوة عن رئيس الجمهورية في بعبدا بتاريخ 30 كانون الثاني 2026، ووقعها إلى جانبه رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في خطوة تهدف إلى تنظيم العملية الانتخابية بما يضمن مشاركة واسعة وشفافة لجميع اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين.