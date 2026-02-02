الإثنين   
   02 02 2026   
   13 شعبان 1447   
   بيروت 10:12
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: قوات العدو تنفذ تفجيرا لأحد المنازل فجرا في بلدة عيتا الشعب

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الولايات المتحدة تقلب الهرم الغذائي

      الولايات المتحدة تقلب الهرم الغذائي

      الخارجية الإيرانية: السياسات الأوروبية تُرضي مرتكبي أكبر إبادة جماعية

      الخارجية الإيرانية: السياسات الأوروبية تُرضي مرتكبي أكبر إبادة جماعية

      النائب علي فياض: الثوابت الوطنية خطٌّ أحمر ولن نرضخ لشروط العدو

      النائب علي فياض: الثوابت الوطنية خطٌّ أحمر ولن نرضخ لشروط العدو