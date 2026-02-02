الإثنين   
   02 02 2026   
   13 شعبان 1447   
   بيروت 03:59
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    قوات الاحتلال تواصل اقتحام بلدة حلحول شمال الخليل تمهيدًا لتفجير منزل الشهيد محمود عابد

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة

      إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة

      قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين خلال اقتحام بلدة فلامية شمال شرق قلقيلية

      قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين خلال اقتحام بلدة فلامية شمال شرق قلقيلية

      رويترز: أسعار الذهب تهبط في المعاملات الفورية بأكثر من 3% لتصل إلى 4701.04 دولار للأوقية

      رويترز: أسعار الذهب تهبط في المعاملات الفورية بأكثر من 3% لتصل إلى 4701.04 دولار للأوقية