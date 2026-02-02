الإثنين   
   02 02 2026   
   13 شعبان 1447   
   بيروت 02:26
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    رويترز: أسعار النفط تهبط بأكثر من دولار للبرميل

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: رشقات رشاشة تطلقها قوات الاحتلال باتجاه اطراف بلدة يارون جنوبي لبنان

      مراسل المنار: رشقات رشاشة تطلقها قوات الاحتلال باتجاه اطراف بلدة يارون جنوبي لبنان

      مراسل المنار: تفجير ضخم نفذه الاحتلال عند اطراف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان

      مراسل المنار: تفجير ضخم نفذه الاحتلال عند اطراف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان

      وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات روسية ومياه بحر آزوف والبحر الأسود

      وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات روسية ومياه بحر آزوف والبحر الأسود