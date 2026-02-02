الإثنين   
    قوات الاحتلال تقتحم بلدة باقة الشرقية شمال طولكرم شمال الضفة الغربية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: رشقات رشاشة تطلقها قوات الاحتلال باتجاه اطراف بلدة يارون جنوبي لبنان

      مراسل المنار: تفجير ضخم نفذه الاحتلال عند اطراف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان

      وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات روسية ومياه بحر آزوف والبحر الأسود

