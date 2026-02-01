الإثنين   
   02 02 2026   
   13 شعبان 1447   
   بيروت 00:53
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة حلحول شمال الخليل في الضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال تقتحم بلدة باقة الشرقية شمال طولكرم شمال الضفة الغربية

      قوات الاحتلال تقتحم بلدة باقة الشرقية شمال طولكرم شمال الضفة الغربية

      آليات الاحتلال تغلق مدخل بلدة قفين شمال طولكرم

      آليات الاحتلال تغلق مدخل بلدة قفين شمال طولكرم

      “رابطة الأساتذة المتعاقدين”: لتحرك موحد عالي السقف عبر إضراب مفتوح حتى تحصيل الحقوق

      “رابطة الأساتذة المتعاقدين”: لتحرك موحد عالي السقف عبر إضراب مفتوح حتى تحصيل الحقوق