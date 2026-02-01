الأحد   
   01 02 2026   
   12 شعبان 1447   
   بيروت 23:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    جمعية الأطباء المسلمين تستنكر تهديدات العدو الصهيوني ضد مستشفى الشهيد ‏صلاح غندور في بنت جبيل: هذا الكيان يخرق كل القوانين والمواثيق ‏الدولية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزارة الصحة اللبنانية: 6 جرحى بغارة العدو الإسرائيلي على بلدة حاروف في قضاء النبطية

      وزارة الصحة اللبنانية: 6 جرحى بغارة العدو الإسرائيلي على بلدة حاروف في قضاء النبطية

      جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة قريوت جنوب نابلس بالضفة المحتلة

      جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة قريوت جنوب نابلس بالضفة المحتلة

      قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم منطقة “خلة السدرة” قرب بلدة مخماس شمال شرق القدس المحتلة

      قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم منطقة “خلة السدرة” قرب بلدة مخماس شمال شرق القدس المحتلة