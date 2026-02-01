الأحد   
   01 02 2026   
   12 شعبان 1447   
   بيروت 17:09
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: محلقة معادية القت قنبلة صوتية باتجاه بلدة مارون الراس

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الإمام الخامنئي: فليعلم الأمريكيّون أنهم إذا أشعلوا حربًا فستكون حربًا إقليميّة

      الإمام الخامنئي: فليعلم الأمريكيّون أنهم إذا أشعلوا حربًا فستكون حربًا إقليميّة

      مراسل المنار: محلّقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية باتجاه بلدة مارون الراس جنوب لبنان

      مراسل المنار: محلّقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية باتجاه بلدة مارون الراس جنوب لبنان

      مراسل المنار: غارة من مسيّرة إسرائيلية على مرتفعات الجبور

      مراسل المنار: غارة من مسيّرة إسرائيلية على مرتفعات الجبور