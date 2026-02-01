الأحد   
    حرس الثورة الإسلامية: القرار الأوروبي المعادي يأتي بالتنسيق مع السياسات الأميركية والإسرائيلية في زعزعة الأمن الإقليمي وافتعال الأزمات

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الموسوي يرد على ما نُقل عن السفير سيمون كرم

      حرس الثورة الإسلامية: القرار الأوروبي يزيد من التماسك الداخلي الإيراني ويوطد الالتفاف الشعبي حول حرس الثورة

      بلدية عيتا الشعب طالبت الجهات الرسمية والدولية بتحمّل مسؤولياتها حيال ما تتعرّض له البلدة من اعتداءات صهيونية متكرّرة

