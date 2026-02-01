الأحد   
   01 02 2026   
   12 شعبان 1447   
   بيروت 10:56
    يديعوت أحرونوت عن مصادر: معبر رفح فتح اليوم تجريبيا وسيفتح غدا أمام حركة الأفراد في الاتجاهين

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الامام الخامنئي: الشعب الايراني لا يتأثر بالتهديدات وبالحديث عن احضار السفن الاميركية الى المنطقة

      المعلمون المتعاقدون دعوا الى منح الحكومة مهلة أخيرة: إذا فُرضت علينا معركة الحقوق فسنكملها حتى النهاية

      العدو الصهيوني واصل اعتداءاته على البلدات الجنوبية

