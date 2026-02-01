الأحد   
   01 02 2026   
   12 شعبان 1447   
   بيروت 09:22
    قاليباف: الشعب الإيراني يعدّ حرس الثورة جزءاً أساسياً من قواته المسلحة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اعلام العدو عن مصدر أمني: تم فتح معبر رفح

      قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه : ستفجر وحدة من الجيش اليوم ذخائر غير منفجرة في بلدة القليعة – مرجعيون ما بين الساعة 8,00 والساعة 16.00

      استشهاد فلسطيني جراء قصف من طيران الاحتلال المسير لمجموعة من الأهالي شمال وادي غزة

