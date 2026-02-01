الأحد   
   01 02 2026   
   12 شعبان 1447   
   بيروت 07:51
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    قاض أمريكي يأمر بالإفراج عن طفل عمره 5 سنوات احتجزته إدارة الهجرة

      أظهرت وثائق قضائية أنه سيجري إطلاق سراح طفل يبلغ من العمر 5 سنوات احتجزه مع والده عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.

      وأمر قاض في ولاية تكساس الأمريكية بوجوب إطلاق سراح كليهما في موعد لا يتجاوز يوم الثلاثاء المقبل. وقد أثارت قضية الطفل، الذي احتجز قبل نحو أسبوعين خلال مداهمة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، غضبا واسع النطاق في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

      واستخدم القاضي في حكمه لغة قوية بشكل غير معتاد، حيث كتب أن “أصل هذه القضية يعود إلى سعي الحكومة غير المدروس والمنفذ بكفاءة متدنية وراء حصص الترحيل اليومية، ويبدو أن ذلك يحدث حتى لو تطلب الأمر التسبب في صدمات للأطفال”.

      وكتب القاضي: “في نهاية المطاف، قد يعود مقدمو الالتماس إلى بلدهم الأصلي بسبب نظام الهجرة الأمريكي الغامض، سواء قسرا أو عبر الترحيل الذاتي. لكن هذه النتيجة يجب أن تتحقق من خلال سياسة أكثر نظاما وإنسانية مما هو متبع حاليا”.

      ووصف النقاد الحادث بأنه دليل آخر على مدى القسوة التي يعمل بها عملاء إدارة الهجرة والجمارك في إطار سياسة الهجرة المشددة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

      وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في ذلك الوقت إن العملية كانت تستهدف والد الطفل، الذي قيل إنه من الإكوادور ويعيش في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

      المصدر: روسيا اليوم

      مواضيع ذات صلة

      رويترز: مبعوث ترامب الخاص للعراق يغادر منصبه

      رويترز: مبعوث ترامب الخاص للعراق يغادر منصبه

      أمريكا | قطار يصطدم بشاحنة عالقة على سكة حديد في كارولاينا الشمالية وسط عاصفة ثلجي

      أمريكا | قطار يصطدم بشاحنة عالقة على سكة حديد في كارولاينا الشمالية وسط عاصفة ثلجي

      ترامب يدعو إلى اعتقال أوباما فورا

      ترامب يدعو إلى اعتقال أوباما فورا