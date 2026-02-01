مراسل المنار :قوات العدو التي توغلت فجرا الى بلدة رب ثلاثين نفذت تفجيرا لمنزلين والحقت فيهما دمارا كبيرًا و أضرارًا في منازل مجاورة طالت بلدة مركبا ايضا