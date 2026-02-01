الأحد   
   01 02 2026   
   12 شعبان 1447   
   بيروت 01:39
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال تقتحم بلدة اليامون غرب جنين

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال تقتحم بلدة الزبابدة جنوبي جنين شمالي الضفة الغربية

      قوات الاحتلال تقتحم بلدة الزبابدة جنوبي جنين شمالي الضفة الغربية

      ويتكوف: الولايات المتحدة متفائلة بجهود روسيا لتحقيق السلام في أوكرانيا

      ويتكوف: الولايات المتحدة متفائلة بجهود روسيا لتحقيق السلام في أوكرانيا

      الصين | بكين تطلق قمراً صناعياً جزائرياً للاستشعار عن بُعد من مركز جيوتشيوان شمال غرب البلاد

      الصين | بكين تطلق قمراً صناعياً جزائرياً للاستشعار عن بُعد من مركز جيوتشيوان شمال غرب البلاد