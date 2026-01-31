التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية: نؤكد استمرار دورنا إلى جانب القوى الوطنية والمجتمعية في متابعة إجراءات نقل العملية الإدارية إلى اللجنة الوطنية في قطاع غزة