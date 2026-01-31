السبت   
    مراسل المنار: مسيرة اسرائيلية معادية أغارت على مواطن في بلدة رب ثلاثين جنوبي لبنان

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      أكثر من 70 قتيلاً جراء هجمات لانفصاليين في ولاية بلوشستان الباكستانية

      التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية: نؤكد استمرار دورنا إلى جانب القوى الوطنية والمجتمعية في متابعة إجراءات نقل العملية الإدارية إلى اللجنة الوطنية في قطاع غزة

      التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية: استمرار العدو في ارتكاب المجازر يعكس نواياه الحقيقية في ضرب حالة التوافق الوطني ومنع أي مسار فلسطيني جامع

