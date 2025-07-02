الأربعاء   
   02 07 2025   
   6 محرم 1447   
   بيروت 13:57
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    سرايا القدس تعلن السيطرة على طائرة صهيونية تجسسية من نوع “EVO Max” خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة