    رويترز: ارتفاع عدد القتلى نتيجة انهيار منجم في الكونغو الديمقراطية إلى 227

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      حملة اعتقالات واسعة تشنها قوات الاحتلال في بلدة عزون شرق قلقيلية

      روسيا | موسكو تشهد أكبر تساقط للثلوج منذ أكثر من 200 عام

      مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع ميزانية الحكومة للسنة المالية الجارية مع استثناء وزارة الأمن الداخلي

