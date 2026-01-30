الجمعة   
   30 01 2026   
   10 شعبان 1447   
   بيروت 21:42
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    سعر الذهب يتراجع في المعاملات الفورية الى 4880 دولارا للأونصة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      آخر التطورات في الجنوب بعد العدوان الجوي الإسرائيلي

      آخر التطورات في الجنوب بعد العدوان الجوي الإسرائيلي

      تقارير مصور | عراقجي يؤكد من تركيا جهوزية إيران لكل الخيارات

      تقارير مصور | عراقجي يؤكد من تركيا جهوزية إيران لكل الخيارات

      تقرير مصور | خطب الجمعة تدعو الدولة إلى عدم التفريط بالبلد

      تقرير مصور | خطب الجمعة تدعو الدولة إلى عدم التفريط بالبلد