الجمعة   
   30 01 2026   
   10 شعبان 1447   
   بيروت 18:37
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسلة المنار: الحكومة اللبنانية تقر آلية اعادة الاعمار مع ادخال بعض التعديلات عليها

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسلة المنار: الوزراء محمد حيدر وركان نصار الدين وتمارا الزين اصروا على اقرار آلية خطة اعادة الاعمار اليوم

      مراسلة المنار: الوزراء محمد حيدر وركان نصار الدين وتمارا الزين اصروا على اقرار آلية خطة اعادة الاعمار اليوم

      اقرار معظم البنود في جلسة بعبدا بما فيها “البند 23”

      اقرار معظم البنود في جلسة بعبدا بما فيها “البند 23”

      ناصر الدين: التغطية كاملة في الإستشفاء والعمليات المحددة من الوزارة..السيد: الدولة ليست غائبة بل موجودة وإلى جانب أهلها

      ناصر الدين: التغطية كاملة في الإستشفاء والعمليات المحددة من الوزارة..السيد: الدولة ليست غائبة بل موجودة وإلى جانب أهلها