الأربعاء   
   02 07 2025   
   6 محرم 1447   
   بيروت 10:50
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    طائرة مروحية إسرائيلية من نوع أباتشي تُطلق النار باتجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة