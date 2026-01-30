الجمعة   
   30 01 2026   
   10 شعبان 1447   
   بيروت 13:58
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزير الخارجية التركي: نحن ضد السياسة التوسعية الإسرائيلية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الجيش الإيراني: الإجراء الأوروبي ضد الحرس وصمة عار تُضاف إلى سجلهم الأسود

      الجيش الإيراني: الإجراء الأوروبي ضد الحرس وصمة عار تُضاف إلى سجلهم الأسود

      وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات مع التهديد أو بشروط مسبقة

      وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات مع التهديد أو بشروط مسبقة

      وزير الخارجية الإيراني: إيران مستعدة للمفاوضات كما أنها مستعدة للرد على أي عدوان والحرب إن وقعت ستشمل العديد من الدول

      وزير الخارجية الإيراني: إيران مستعدة للمفاوضات كما أنها مستعدة للرد على أي عدوان والحرب إن وقعت ستشمل العديد من الدول