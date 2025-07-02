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المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: استشهاد أكثر من 580 مدنيًا وإصابة أكثر من 4200 آخرين جراء إطلاق قوات الاحتلال والشركة الأمنية الأميركية النار على المحتشدين عند نقاط توزيع المساعدات