    وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للعودة إلى طاولة المفاوضات إن كانت قائمة على العدل والاحترام المتبادلين

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الجيش الإيراني: الإجراء الأوروبي ضد الحرس وصمة عار تُضاف إلى سجلهم الأسود

      وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات مع التهديد أو بشروط مسبقة

      وزير الخارجية الإيراني: إيران مستعدة للمفاوضات كما أنها مستعدة للرد على أي عدوان والحرب إن وقعت ستشمل العديد من الدول

