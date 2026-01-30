محادثات سعودية – أميركية في واشنطن

أجرى وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز سلسلة لقاءات في واشنطن شملت عدداً من المسؤولين في الإدارة الأميركية، على رأسهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيغسيث، والمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في البيت الأبيض.

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس»، فقد جرى خلال اللقاءات «استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وآفاق الشراكة السعودية الأميركية وسبل تعزيزها وفرص تطويرها»، إضافة إلى بحث «جهود إحلال السلام في المنطقة والعالم»، حسب تعبير الوكالة.

وحضر اللقاء السفيرة السعودية لدى واشنطن ريما بنت بندر بن سلطان، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، إلى جانب عدد من المسؤولين.

كما التقى وزير الدفاع السعودي السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام.

من جهته، أعاد الوزير السعودي نشر الصورة عبر حسابه في «إكس»، مشيراً إلى أنه بحث مع غراهام «علاقات الصداقة التاريخية والتعاون المشترك بين بلدينا، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك».

وفي تدوينة أخرى، قال ابن سلمان إنه التقى وزير الخارجية، ووزير الحرب، ومستشار الأمن القومي الأميركي المكلّف، والمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط

