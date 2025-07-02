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صحيفة هآرتس العبرية عن مصدر إسرائيلي: ديرمر وافق على بند في المقترح الجديد يتعلق بالمساعدات الإنسانية وانسحاب الجيش من غزة خلال التهدئة ما يعتبر تنازلاً في الموقف الإسرائيلي