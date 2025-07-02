الأربعاء   
   02 07 2025   
   6 محرم 1447   
   بيروت 10:50
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    القناة 13 العبرية عن مصادر: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وبّخ الوزراء أعضاء الكابينيت الأمني والسياسي على أنهم لا يبذلون جهوداً كافية لتحرير الرهائن